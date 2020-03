Môže nám Británia závidieť Petra Pellegriniho?

Peter Pellegrini si za posledné mesiace získal srdcia a sympatie mnohých ľudí. Niet divu. Krátko na to, ako sa na území SR objavili správy o prvých nakazených, vláda na čele s Pellegrinim pristúpila k prijatiu prísnych opatrení.

Niekto by povedal, veď je úradujúci premiér, nech sa stará. Faktom ale je, že nie v každej krajine je takéto počínanie vlády samozrejmosťou. Pozrime sa len na situáciu v pobrexitovej Británii, kde sú ešte dnes samozrejmosťou hromadné diskotéky, verejné podujatia a dokonca sa tam uskutočnil maratón. Človek má pocit, že "coronu" tu nikto neberie vážne a mladí angličania veselo organizujú bujaré zábavy s názvom "corona night". Tí menej rozhľadení si názov smrtiaceho vírusu dali do súvislosti so známou značkou mexického piva, ktorého predajnosť za posledné dni prudko klesla.



Dobre, mohli by sme namietať, že keď nemajú rozum ľudia, musí ho mať aspoň vláda. Po dlhých rokoch života v UK som pochopila, že nie všetko anglické je lepšie ako to naše slovenské. Stačí si len porovnať xenofóbne zmýšľajúceho Borisa Johnsona, ktorý sa donedávna dušoval, že chce pre svoj ľud to najlepšie, a preto musí jeho krajina odísť z EU tak skoro ako sa dá. Na otázky novinárov ohľadne možnej karantény, odpovedá s chladom a kľudom angličana, vtom zmysle, že "momentálne to nie je nevyhnutné a niektorí z našich blízkych musia zomrieť". Tento cynický postoj k epidémii, ktorá za sebou v Británii zanechala už 36 mŕtvych, je v úplnom rozpore s ľudským prístupom nášho premiéra, ktorý rozhodne nestrácal čas. Aj vďaka tomu, tu dnes nielen, že nemáme žiadnych mŕtvych, ale ani akútne prípady, ktoré si vyžadujú napojenie na pľúcnu ventiláciu. Náš pán premiér si na rozdiel od svojho britského kolegu plne uvedomil, že čas hra proti nám a nebudeme tu nečinne čakať zo založenými rukami, kým sa z nás nestane druhé Taliansko.

Peter Pellegrini (Wikipedia)

Ľudia z celého Slovenska vyjadrujú premiérovi Pellegrinimu masívnu podporu. Viacerí ho v rôznych internetových diskusiách označili za "najlepšieho premiéra akého Slovensko kedy malo". Mnohí ľudia si nevedia predstaviť fakt, že už zachvíľu ho nahradí nejaký "šašo". Áno, ten "šašo", ktorému len pred dvoma týždňami, mnohí z nich vyjadrili svoju masívnu podporu. Až sa nakoniec stal víťazom volieb. Jednoduchý chlapec z Trnavy, ktorý vie z každej situácie vytĺcť politický kapitál. Bohužiaľ, neštítí sa ani kopať do človeka, ktorý už aj tak leží na zemi.

Slovenskí voliči však našťastie vytriezveli. Nenechajú sa viac manipulovať opozíciou a názor na človeka si vytvoria sami. Pellegrini je muž činu a hovoria za neho jeho skutky. A to musí priznať každý, aj ten najtvrdohlavejší odporca SMERU.



Bohužiaľ, intrigy, ktoré pán Matovič vytrvalo vyrábal, sa nateraz obrátili proti nemu. Zdá sa, že bude porazený vlastnými zbraňami a ľudia mu to už aj dávajú pocítiť. Zubami nechtami si bránia svojho lídra s veľkým L. Ja osobne mu však nič zle neprajem a držím palce, aby to tu riadil správnym smerom. Aj keď je tu dobrá šanca, že tu onedlho budeme mať predčasné voľby, ktorých víťaz bude........