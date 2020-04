Pomôže nám "blackout" vrátiť sa späť do normálu?

Takzvaný blackout, rozdelil ľudí na Slovensku na dve skupiny. Na tých, ktorí veria tomu, že drakonické opatrenia podľa vzoru čínskeho mesta Wuhan, pomôžu Slovensku zbaviť sa vírusu a vrátiť nás späť do normálu.

Na druhej strane tu však máme stále viac "skeptikov", ktorí majú pocit, že súčasný premiér robí na občanoch pokusy ako na králikoch v laboratóriu. Do skupiny odporcov "vypnutia krajiny" sa radí aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý takýto návrh vníma ako likvidačný experiment. Premiér Matovič je však presvedčený o svojej pravde a stále verí tomu, že sa mu svojich koaličných partnerov (rovnaký postoj ako Sulík totiž zastáva aj Veronika Remišová ) podarí presvedčiť. Takáto nejednotnosť vo vnútri koalície však nepridáva na istote nikomu a mnohí sa pýtajú premiéra, či to s tým nápadom myslí naozaj vážne.

Pravdou je, že v Číne bol vyššie spomínaný experiment úspešný a pandémiu sa v provincii podarilo naozaj dostať pod kontrolu. Všetky neskor potvrdené prípady nakazy sa týkali výlučne ľudí, ktorí sa do krajiny vrátili zo zahraničia. Otázkou ale zostáva, že či môžeme porovnávať situáciu na malom "ostrovčeku" v Číne s tou v našej krajine. Všetci dobre vieme, že na Slovensku máme otvorenú ekonomiku, ktorá je naviazaná na zahraničných dodávateľov a takéto "vypnutie" by mohlo mať za následok ich dočasnú alebo aj trvalú stratu.

Dajme tomu, že sa zameriame len na ochranu človeka a zamedzenie šírenia infekcie a jednoducho zabudneme na ekonomiku... Bohužiaľ, ani takéto drakonicke opatrenia nám nedokážu zaručiť, že vírus sa nebude po ich skončení šíriť medzi ľuďmi znova. Fungovalo by to len v prípade, ak by sa aj ostatné krajiny na určitý čas "vypli" alebo by Slovensko uzavrelo svoje hranice pred okolitým svetom.

Na sociálnej sieti si Richarda Sulika podali mnohí diskutujúci, ktorých irituje, že svoje osobné názory zverejňuje vo svojich statusoch na Facebooku, miesto toho, aby ich konzultoval za zavretými dverami so svojimi koaličnými partnermi. Niektorí sa dokonca obávajú, že scenár konca vlády Ivety Radičovej, sa môže znova zopakovať...

Hlavnym dôvodom, prečo Čína pristúpila k "uzavretiu" provincie Wuhan, bolo to, že tam masívne narástol počet obetí, čo sa na Slovensku, zatiaľ chválabohu nedeje. Keďže vláda najprv pristúpila k celkovému uvoľneniu a povolila otvorenie ďalších "nevyhnutných" prevádzok, bežný občan získal dojem, že sme na správnej ceste a nákazu máme pod kontrolou. Keď sa o pár dní neskôr skloňuje slovo "blackout" a mimoriadne zásobovanie, ľudia začínajú panikáriť a znovu vykupovať supermarkety.

Ako by sme mali teda postupovať? Podľa mňa by sme si mali nechať poradiť od skúsenejších. Ekonómov, politikov, rôznych odborníkov, ktorí majú dobrý úsudok a veria tomu, že tadiaľ cesta nevedie. Prekonať svoje ego a nechať sa jednoducho viesť. Prísne opatrenia zavedené predchádzajúcou vládou nám pomohli zaradiť sa medzi 3 najbezpečnejšie krajiny sveta (spolu s Izraelom a Singapurom), čo je určite dobrý začiatok. Som za sprísnenie hygienických štandardov v tom zmysle, že okrem rúšok by sa našou povinnou výbavou stali aj ochranné rukavice. Na to, aby sme ochránili naše najzraniteľnejšie skupiny, postačí, ak budú seniori rešpektovať pre nich vyhradené hodiny na nákup. Samozrejme je tiež prerušenie sociálnych kontaktov a vyhýbanie sa miestam, kde sa zdržuje viac ľudí. Ak sa toto dodrží, naozaj nie je nevyhnutné "zatvárať krajinu". Nehovoriac o tom, že takzvaný "blackout" môže mať na beztak krehkú psychiku tých najzraniteľnejších devastačné následky.

Ak by Slováci vydržali a dôsledne dodržiavali prijaté opatrenia, vrchol pandémie by mal nastať približnej v polovici júla. Tým by aj slovenské nemocnice získali čas, aby sa na nápor pacientov aspoň trochu pripravili.

Život pred karanténou (Mila Krizanovska)