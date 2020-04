Pán premiér, takto si rešpekt nezískate

Slovensko potrebuje silného vodcu, ktorý dokáže riadiť túto krajinu. Do Igora Matoviča vkladáme všetci svoje nádeje (áno, aj tí, ktorí nie sme jeho voliči) a to z jednoduchého dôvodu... Záleží nám na tejto krajine a jej osude.

Premiér by mal byť v prvom rade lídrom, to znamená, že ľudia musia mať pocit, že sa v týchto ťažkých časoch na neho môžu spoľahnúť. Taktiež by mal byť schopný prevziať zodpovenosť za svoje činy, aj keď sa mu niečo vymkne spod kontroly. Napríklad, je ľahlé hodiť zodpovednosť za kolóny aut na policajtov, ktorí len plnili to, čo im vedenie prikázalo.



Dobrý dojem tiež nerobí, keď na každej tlačovke spomenie 10 krát svojho predchodcu Pellegriniho.

Bývalý premiér robil veci ako najlepšie vedel. Veď jeho vláda zatvorila väčšinu obchodov, kostoly, zakázala verejné zhromaždenia... Nový premiér by mal na jeho prácu nadviazať, uznať veci, ktoré boli dobré, prípadne ich vylepšiť. Všetci sme len ľudia a každý z nás robí nejaké chyby. Urobil ich napríklad aj pán Matovič, keď unáhlene informoval ľudí o "vypnutí krajiny", čím spôsobil medzi obyvateľmi "menšiu" paniku. Stáva sa.





(Nový Čas)

Všetci musíme oceniť premiérovu húževnatosť s akou riadi túto krajinu. Už menej sa nám však páči neustále zhadzovanie bývalej vlády a prenášanie zodpovednosti za všetko zlé na nich. Častovanie politických oponentov výrazom "cigáň" mu tiež kredit u ľudí nezvýši. Sám pritom odsúdil bývalého predsedu parlamentu Danka, keď Luciu Nicholsonovú nazval "cigánočkou zo Sasky". Tak majme na všetkých rovnaký meter a nerobme to, čo odsudzujeme u iných.

Kto je zodpovedný za koronavirus šíriaci sa v osadách? Podľa premiéra Matoviča to nie sú samotní rómovia, ktorí nenosia rúška a nedodržiavajú karanténu ale opäť Pellegrini. Sám sa pritom ešte ako dezignovaný premiér zúčastňoval posledných rokovaní krízového štábu, a teda mohol navrhnúť, aby aj tí, ktorí sa individuálne vrátili zo zahraničia, išli do povinnej štátnej karantény.

Netreba obviniňovať ani svojho koaličného partnera Sulíka zo sebectva ale radšej sa pozrieť na veci aj z jeho uhla pohľadu. Viacej spolupráce a menej osočovania po každej stránke, pán premiér. Ľudia sledujú celé toto divadlo a vytvoria si svoj vlastný názor. Na každého jedného aktéra.