Dajme ľuďom druhú šancu

Som za to, aby sme ľuďom (pokiaľ je to aspoň trochu možné) dali druhú šancu. Zaslúži si ju úradujúci premiér Igor Matovič, rovnako ako aj bývalý premiér Peter Pellegrini, ktorý sa podujal na neľahkú úlohu.

Zbaviť svoju stranu "biľagu", ktorý akoby bol zodpovedný za všetky zlé veci. Očistiť povesť sociálnej demokracie na Slovensku, aby si ju ľudia prestali spájať s rodinkárstvom, korupciou a rozkrádaním.

Podľa môjho názoru, treba túto snahu nášho expremiéra oceniť. Je to určite lepší postoj, ako zametať veci pod koberec a tváriť sa, že sa žiadne korupčné škandály počas minulých vlád nestali. Neďakovať "opičke" za dobre odvedenú prácu ale ospravedlniť sa občanom, že niekto taký vôbec na ministerstve spravodlivosti pôsobil. V histórii samostatnej SR, pritom nenájdeme veľa politikov, ktorí by sa dokázali ľuďom ospravedlniť za zlé veci, ktoré sa počas ich vlády udiali. Väčšinou sa snažili zo všetkého vyviniť a vinu za to zlé hodili na iných. Stačí si spomenúť na Mečiara, Slotu, Dzurindu...

Okrem toho nové vedenie a celková generačná obmena môžu strane len pomôcť. A to každej jednej, nielen tej orientovanej na ľavicových voličov. Potenciál majú hlavne tí mladší členovia, ako napríklad bývalý predseda Úradu vlády Matúš Šutaj Eštok. Títo majú spravidla menej skostnatelé názory a sú viac otvorení novým myšlienkam a ľuďom.

Premiér Matovič vyčíta p. Pellegrinimu, že Kičura a Jankovská boli ich kandidátmi na ústavných sudcov. Pravdou však je, že druhá uvedená bola odhalená až potom, čo sa na verejnosť dostali prepisy z Kočnerovej Threemy. Teda logicky, expremiér o týchto veciach pred zásahom NAKA zrejme nevedel.

To isté platí aj v prípade Kičuru, aj keď tam je skôr prekvapujúce to, že nikto z Kičurových kolegov na Správe štátnych hmotných rezerv o týchto praktikách údajne nevedel. Alebo radšej vedieť nechcel. Bývalá vláda naozaj spravila aj dobré veci. Napríklad, zaisťovacie úkony v rámci akcie "dobytkár", začala NAKA vykonávať ešte počas ich éry.

Je jasné, že mnohí ľudia volajú po spravodlivosti, aby boli zločinci potrestaní. Právom. Ale netreba zabúdať, že nie je správne hádzať všetkých sociálnych demokratov do jedného vreca a paušalizovať.

NIE SÚ VŠETCI ZLOČINCI A ZLODEJI. Keď niekto vytvorí politickú stranu, zrazu sa okolo neho/nej začnú točiť ľudia, ktorí chcú z pôsobenia v politike hlavne finančne ťažiť. A takýmto nikdy nie je dosť. Niekomu nestačí na živobytie plat predsedu štátnej organizácie, chce si "privyrobiť" aj prihrávaním zákaziek tým "správnym" ľuďom. Je len o vedení strany, aký postoj k takýmto ľuďom zaujme. Či bude na verejnosti tvrdiť, že títo ľudia sú len "obete" alebo naopak, schváli postup orgánov činných v trestnom konaní a poskytne im pritom potrebnú súčinnosť.

Konečné rozhodnutie však bude znova na ľuďoch, komu tú druhú šancu nakoniec dajú. Vidíme pritom, že mnohí voliči nehľadia na stranícku príslušnosť ale rozhodujú sa aj na základe osobných sympatií. U politického lídra oceňujú hlavne ľudskosť a schopnosť podať veci zrozumiteľne, jasne a bez emócii. Naopak, arogantné správanie a neustála snaha o poníženie druhých, kredit politika značne znižuje. Z najnovšieho prieskumu agentúry Focus vyplýva, že podľa väčšiny zúčastnených zvládal lepšie boj s koronakrízou Peter Pellegrini.

Igor Matovič bol v poslednej dobe niekoľkokrát kritizovaný verejnosťou . Za niečo právom, za iné veci menej. To, že je niekto citlivejší a pri vypätých situáciach nevie zadržať slzy, nemusí byť nevyhnutne zlé. Takisto občas zverejnené obrázky mačičiek, kávičky či raňajok ukazujú jeho ľudskú stránku a môžu byť príjemným rozptýlením. Za srdce tiež chytí rozhovor Igora s rómskym dievčatkom z osady. Na druhej strane, pri zhliadnutí jeho dnešného statusu na facebooku, sme mnohí stratili reč. Odfotený šuplík s osobnými vecami niekoho iného. K tomu výsmešné komentáre hodné malého chlapca, ktorý sa chce pomstiť svojmu kamarátovi. Správanie fakt hodné najvyššieho muža krajiny.

Keby si Igor Matovič nechal poradiť aj od svojich "hejterov", vypracoval by sa na lepšiu verziu samého seba a získal tým ešte viac voličov. Škoda. V každom prípade, aj on si zaslúži, aby mu ľudia dali druhú šancu...

