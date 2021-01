Sulík je ten, ktorý musí ustúpiť. Ale dokedy?

Ľudia na Slovensku si zaslúžia kompetentnú vládu, ktorej prioritou bude ochrana životov, ako aj znovu naštartovanie ekonomiky. Nikoho z nás nezaujímajú detinské spory medzi predsedom vlády a vicepremiérom.

Z môjho pohľadu ťahá vo vzájomných sporoch za kratší koniec práve podpredseda vlády Sulík. Jeho strana sa zatiaľ javí ako tá najpríčetnejšia vo vládnej koalícii a ako jediná si dovolí "veľkému vodcovi" oponovať. Veď SAS sa aj prezentuje ako strana racionálneho voliča, ktorá načúva hlasu odborníkov. Naproti tomu je Boris Kollár verný Matovičovi a nespôsobuje koalícii "väčšie problémy". Samozrejme, Matovič sa mu za to patrične odvďačí a bez váhania sa v médiach zastane vicepremiéra Holého.



Igor Matovič sa však za žiadnu cenu nechce vzdať svojho veľkého sna. Verí tomu, že jedného dňa vstúpi do dejín ako ten, ktorý vďaka svojmu "geniálnemu nápadu" zachránil tisícky ľudských životov. A budú ho nasledovať aj iné krajiny. To sa čiastočne aj stalo, slovenskou cestou (aj keď na báze dobrovoľnosti a s inými testami) sa vydala aj Veľká Británia a susedné Rakúsko. V obidvoch prípadoch však skončilo celoplošné testovanie viacmenej fiaskom. Podľa mnohých lekárov a epidemiológov ide o mrhanie zdrojov a preto je lepšie sústrediť všetku pozornosť na očkovanie. To bude našou jedinou záchranou, ak sa raz chceme vrátiť k normálnemu životu. Použijem slová doktora Kamila Knorovského, podľa ktorého "vypúštať falošne negatívnych ľudí s certifikátom na 7 dni hore dole je epidemiologicko-taktický non sens - jedni sú v preklinickom štádiu, iní v asymptomatickom - všetci sú však potenciálne infekční".



Minister hospodárstva Richard Sulík a premiér Igor Matovič (Zdroj : Sme)

Neviem odkiaľ berie pán premiér a jeho prívrženci toľko sebavedomia, že si dovolia spochybňovať autoritu a vedomosti rôznych vedeckých kapacít. Tí sa im snažia dať dole klapky z oči ale žiaľ neúspešne. Svoje o tom vie aj šéf Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár, ktorého Matovič obvinil z vlastizrady a jeho konanie nazval hodným Kotlebovca.



Sulík sa už podľa vlastných slov cíti ako ten, ktorý je zodpovedný za všetko zle v tejto krajine. Veď nedá sa zvaľovať vina donekonečna len na Pellegriniho, treba nájsť aj iné obete. Je až neuveriteľné s akou noblesou sa minister hospodárstva dokáže povzniesť nad zákerné útoky zo strany premiéra, bez toho, aby mu to oplácal rovnakou kartou. Koľkí z nás by si dokázali zachovať chladnú hlavu, keby nás najvyšší muž v krajine obvinil zo smrti 4 300 ľudí? Zodpovednosť mala byť pritom vyvodená voči ministerstvu zdravotníctva, ktoré napísalo správne zadanie až po 17-ich dňoch a na piaty pokus.



Na jednej strane chápem pána Sulíka, že nechce byť ten, ktorý "povalí" svoju vlastnú vládu, na druhej strane nemôže byť donekonečna bábkou v rukách niekoho iného. Koľkokrát ešte bude musieť takto stiahnúť chvost? Odchodom Sasky z koalície by pritom vláda mohla fungovať aj ďalej.



Mnohí si kladú otázku, prečo Matovič Sulíka jednoducho neodvolá. Namiesto toho radšej vyplakáva na facebooku, aký je vicepremiér neschopný človek a idiot. Neodhodlá sa k tomu zrejme preto, lebo bude potrebovať ústavnú väčšinu. Bez problémov tak môže schvaľovať ústavné zákony a nepotrebuje hľadať konsenzus s opozíciou.



Najčastejší argument z úst Matoviča, ktorý používa proti Saske, je, že "k moci sa vráti mafia". Je tomu ale naozaj tak? Predstavme si situáciu, že nakoniec predsa len dôjde k predčasným voľbám (či už na základe referenda alebo schválením ústavného zákona). Ľudia môžu stále rozhodnúť, že si želajú tú istú vládu. Alebo sa môžu spojiť niektoré zo súčasných koaličných a opozičných strán. Zamiešať karty však môžu aj mimoparlamentné strany ako napr. KDH či PS Spolu.



V konečnom dôsledku si to zase raz všetko odnesú bežní občania. Ktorí budú musieť čakať hodiny v mraze, lebo potrebujú modrý papier do práce. Lebo niekto sa tak napriek názoru odborníkov svojvoľne rozhodol.