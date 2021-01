Prečo je Adela Vinczeová inšpiráciou pre mnohých?

Adelu poznáme ako inteligentnú a pohotovú ženu, ktorú nezaskočí žiadna situácia. V poslednom čase sme tiež mali možnosť vidieť rôzne prednášky, kde sa Adela prihovára ľuďom a zdieľa s nimi svoj osobný recept na šťastie.

Adela Vinczeová s manželom Viktorom (Zdroj : Nový Čas)

Za každých okolností zostať autentická

Adela sa v mediálnych vodách pohybuje od svojich šestnástich rokov. Je to pomerne dlhá doba a nie každému moderátorovi sa podarí zostať tak dlho na výslní. Mnohí z nich boli preto nútení hľadať si svoje miesto v inej sfére, keďže ponuky z televízii prestali prichádzať. Stačí si spomenúť na predtým uznávaných redaktorov ako Peter Čambor, Ján Dubnička či Pavel Bruchala. Samotná Adela je pritom presvedčená, že za svoj úspech môže vďačiť práve tomu, že za každých okolností zostáva sama sebou. Akonáhle sa moderátor stavia do rôznych umelých póz, ktoré mu nie sú vlastné, divák to podvedome cíti.

Nemálo ľudí sa podľa nej riadi v živote vzorcami, podľa ktorých to treba dotiahnúť na úspešného právnika, ekonóma alebo moderatóra. Tam je často pes zakopaný, lebo nie každému sú tieto povolania blízke. Profesie ako napríklad poštárka či inštalatér nie sú vždy vnímané ako tie atraktívne. A pritom všetci tvoríme jeden celok. Slovensko síce hľadá svoju superstar, ale zároveň potrebuje aj opatrovateľky, čašníkov či upratovačov.



Zachovať si nadhľad a nenechať sa vťiahnúť do zbytočných emócii

Väčšina z nás z času na čas zažíva tzv. emočný prepad. Vtedy vidíme veci čierno a úplne strácame nad vecou nadhľad. Niekedy pritom úplne stačí, keď sme málo spali a každá maličkosť nás dokáže vytočiť. V takom prípade je podľa Adely najlepšie byť sám sebe nezávislým pozorovateľom. Nehodnotiť situáciu a určite si nevyčítať, že sme na duchovnej ceste zlyhali. Je to úplne normálne. A ako si vtedy zdvihnúť nízku energiu? Obľúbenej moderátorke veľmi pomáha vďačnosť, teda vymenovať si v duchu pár vecí, za ktoré som v živote vďačný/á. Po prvých piatich tomu možno aj uveríte. :) :) :)

Adela Vinczeová (Zdroj : Nový Čas)

Nebrať kritiku a hejty osobne

Adela sa v minulosti venovala štúdiu etikoterapie. Podľa jej učenia sa nás kritika a urážky iných dotýkajú len v prípade, ak sami nemáme niečo spracované. Niekto napríklad skritizuje náš výzor a my sa preto urazíme. Ak sme ale so sebou naozaj vnútorne spokojní, žiadna zlomyseľná poznámka či kritika by nás nemala rozladiť. Samotná Vinczeová vo viacerých rozhovoroch spomína, že si nerobí ťažkú hlavu z hejterov. A aký je vlastne rozdiel v tom, keď nejaká verejnosti neznáma žena chodí so stiahnutým žalúdkom do práce, lebo ju tam iná ohovára? Tá to môže prežívať oveľa intenzívnejšie ako moderátorka, ktorá má niekoľko tisíc hejterov.



Neupínať sa na veci, ktoré nemáme

Hovorí sa, že všetko je v živote tak, ako má byť. Všetko je v naprostom poriadku, len my máme niekedy o poriadku inú predstavu. Manželom Vinczeovým nebolo zatiaľ dopriate mať vlastné dieťa. Adela však verí, že v Božej dokonalosti je aj to, že s Viktorom aktuálne nemajú deti. Podľa východných filozofii sa človek stane šťastným vtedy, keď sa zbaví túžob. Vo svojom okolí pritom stretáva bezdetné páry, ktoré roky žijú v nešťastí z toho, že im nebolo dopriate mať vlastné deti. „Načo im potom táto túžba je? Čo im priniesla okrem rokov nešťastia a sústredenia sa na to, čo nemajú?" pýta sa moderátorka. V inom rozhovore zas uvádza, že o všetko, na čo sa človek upína, môže v živote prísť. Deti jedného dňa odídu z domu a rodičia aj tak často zostanú nakoniec sami.

A čo radí Adela párom, ktoré nemajú deti a takisto čelia nepríjemným otázkam okolia? Napríklad jej bývalý partner Peter Modrovský na otázku, či už pracujú na dieťati, zvykol vtipne odpovedať : „Nie, lebo my praktizujeme len tvrdý anál". Pokiaľ sú ľudia až príliš neodbytní, Adela odporúča reagovať protiotázkou : „A kedy bude Váš pohreb?"



Nehejtovať Matoviča, ani iných (ne)politikov

Ľudia na internete zdieľajú rôzne memečká s politikmi. Niektoré sú celkom vtipné, iné sú len do počtu, ale nájdu sa aj také, čo urážajú ľudskú dôstojnosť. Jedni nenávidia Matoviča, iní Pelleho Hlas, najnovšie sa na nete objavilo viacero zaujatých blogov dehonestujúcich Sulíka, Cigánikovu, či prezidentku.

Sama Adela vníma, že narastá počet nespokojných ľudí, ktorí nenávidia Matoviča. Jedným dychom ale dodáva, že rovnako ako hejtujú jeho, hejtuje aj on iných. „Keby som denne nakladala Matovičovi, mnohí by mi tlieskali, no zároveň by som si kládla otázku - čo tým vnášam do spoločnosti?" Myslím, že túto otázku by si mal položiť každý užívateľ sociálnych sieti, predtým než zverejní akékoľvek nenávistné memečko s (ne)politikom.

Zdroj : Postoj, Umenie Byť Ženou