Nová súdna mapa Márie Kolíkovej, bude to koniec korupcie v súdnictve?

Nedôvera občanov v súdnictvo je na Slovensku veľmi vysoká. Pričinila sa o to aj nedávna vlna zatýkania, počas ktorej skončili v putách viacerí významní sudcovia. Zlyhal v tomto prípade systém alebo jednotlivci?

Vzal si dcéru sudcu a stal sa sudcom

Hovorí sa, že korupcia je stará ako ľudstvo samé. Problém nastáva vtedy, keď sudca uprednostní svoj vlastný prospech pred spravodlivosťou. Prečo sa takéto veci vlastne stávajú? Podľa ministerky Márie Kolíkovej ide o systémovú záležitosť a preto je potrebné zmeniť celý súdny systém. Druhá vec je, že už vstup do súdnictva nie je úplne férový. Podľa Transparency International Slovensko sú výberové konania na sudcov väčšinou obsadzované rodinnými príslušníkmi sudcov, či inak spriaznenými osobami. Sú dokonca známe aj prípady, keď určité súdy na Slovensku ovládli celé rodinné klany. Často sa potom stáva, že takto dosadení jednotlivci nemajú na funkciu sudcu potrebnú osobnostnú a hlavne morálnu výbavu. Keďže na súdoch každý každého pozná, v radoch sudcov prevažujú urazenecké postoje voči akejkoľvek kritike justície. Vnímajú ju často ako cielený útok na sudcovský stav. Netreba pripomínať, že pri takomto postoji len ťažko dosiahneme žiadanú zmenu k lepšiemu.

Sudca, ktorý dal košom Mariánovi Kočnerovi

Kočner mal pod palcom viacerých bratislavských sudcov. Títo boli ochotní rozhodnúť, ako si Maroško prial. Napríklad taký sudca Sklenka si za vybavovanie súdnych rozhodnutí prilepšil takmer o dvestotisíc eur. Všetkým týmto sudcom sa stalo osudným zverejnenie prepisu komunikácie z Threemy, ktorá ich priamo usvedčuje z vybavovačstva. Čiže išlo viacmenej o náhodu. Nebyť toho, tak do dnešného dňa rozhodujú o osudoch ľudí na Slovensku.

Našťastie sa medzi nimi našli aj takí, ktorí povedali korupcii jasné nie. Kočner cez Threemu s nevôľou napísal Norbertovi Bödörovi, že sudca Najvyššieho súdu Peter Hatala sa s ním odmietol baviť a povedal, že rozhodne zákonne a spravodlivo. Ten istý sudca však upozorňuje, že je jednoduché krivo obviniť sudcu. V praxi sa napríklad stáva, že advokát svojmu klientovi povie, že cez sudcu niečo vybaví. Samozrejme za to zinkasuje peniaze ale sudca nemusí o ničom vedieť. Buď to vyjde, alebo nie.

Spravodlivosť sa dala kúpiť na súdoch ako na trhu

Nová súdna mapa pomôže znížiť korupčné väzby v súdnictve

Na základe návrhu reformy z dielne Ministerstva spravodlivosti má dôjsť po novom k redukcii počtu tak okresných (z 54 na 30) ako aj krajských súdov (z 8 na 3). Ako o sídlach druhoinštančných súdov sa uvažuje o Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Taktiež sa navrhuje zlúčenie okresných súdov v Bratislave a Košiciach do jedného Mestského súdu v oboch mestách. Prezentovaný návrh zvažuje vytvorenie troch prvostupňových správnych súdov (Nitra, Žilina a Košice) a zriadenie nového Najvyššieho správneho súdu SR so sídlom v Bratislave ako druhostupňového súdu pre celú SR.

Tým, že sa zníži počet súdov, dôjde k zväčšeniu súdnych obvodov a tým pádom aj k zníženiu rizika existencie korupčných väzieb.

Nový systém počíta tiež s tým, že bude prakticky v každom kraji vytvorené jedno špecializované pracovisko, teda trestné, rodinné alebo civilné. Momentálne totiž existujú okresné súdy, kde sudca robí obchodno-právnu agendu a súčasne súdi ako trestný sudca. Takýto sudca nie je schopný urobiť poriadne ani jednu agendu.

Predseda súdnej rady SR Ján Mazák vidí prínos súdnej mapy v odstránení zbytočnej administratívnej náročnosti. Zmeny v súdnej mape podľa neho znamenajú návrat k stavu do roku 1996. Bola to totiž vláda Vladimíra Mečiara, ktorá počet súdov takmer zdvojnásobila.