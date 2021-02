Nám múdrosráčom je jedno, kto a ako Vás ostrihal, pán premiér

Nám múdrosráčom je úplne ale úplne jedno, kto a ako Vám spravil frizúru, pán premiér. Že to nebolo v kaderníckom salóne ale ostrihala Váš dcérka nožničkami na papier? Vôbec nevadí, je to milé, ľudské a originálne.

Náš Igor (Zdroj : Facebook IM)

Ako sa hovorí, všetko je len vecou vkusu. Takisto väčšine ľudí nevadí, aké nosíte tenisky. Pri fotení Vašich ponožiek možno trošku spozornieme, nakoľko ste najvyšším mužom krajiny a takéto „úlety" by sa už dali považovať za čiarou... Stále to však nie je to najhoršie, čo ľuďom na Vás prekáža.

Nám múdrosráčom vadí, že obsedantne trváte na myšlienke celoplošného testovania a už dvakrát ste nás kvôli tomu vyhnali v zime von. Hlasy vedcov sú predsa tie kuvičie, čo na tom, že sa mnohí vtedy chytali za hlavu. Mimochodom, dúfam, že nás v najbližšej budúcnosti nechcete nútiť k rektálnym výterom v rámci tretieho „dobrovoľného" kola. Všetko sa to napokon ukázalo ako zbytočné a nakoniec tu aj napriek sľubom budeme mať sprísnený lockdown.

Nás múdrosráčov ďalej trápi, že krachujú mnohí živnostníci, lebo pomoc od štátu je nedostatočná a veľmi nízka. Písal Vám o tom v otvorenom liste aj „Matovič v sukni" dúfajúc, že si jeho slová vezmete k srdcu. Ľudia zaplatia povinné odvody a nezostane im nič na živobytie. V našej krajine existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí sú zamestnaní v gastro, hotelierstve, kaderníckych salónoch či poskytujú rôzne služby. A sú odkázaní na pomoc od štátu. Mnohí zamestnanci sú doma a musia vyžiť z polovičky mzdy. Odklad splátok tiež nepomôže na dlho.

My múdrosráči chceme vedieť viac o očkovaní, uvítame pohľad odborníkov. Nech pochybovačom vysvetlia, čo sa stane v našom tele po aplikácii vakcíny, ako dlho nás dávka ochráni pred covidom a či bude mať nejaké vedľajšie účinky.

My múdrosráči by sme uvítali, keby ste viac načúvali iným a prestali útočiť na tých, ktorí majú na vec iný názor. Takisto pomstychtivosť nie je dobrá vlastnosť a k lídrovi sa určite nehodí. A v neposlednom rade, naučte sa prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a nehľadať okolo seba neustále vinníkov.

Lebo Sulik, Lebo Pelle, znie síce presvedčivo ale donekonečna na ľudí nefunguje.

Pán Matovič, máte skvelú dcérku. A nepochybujem, že ste skvelý otec. Ale ste platený z našich daní a preto sa o nás múdrosráčoch skúste vyjadrovať z úctou. Veď práve vďaka hlasom niektorých z nás ste tam, kde ste.



Mimochodom, nie je dôležité čo máte na hlave, ale čo nosíte v srdci.