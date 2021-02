Unáhlené útoky na Luciu Ďuriš Nicholsonovú a Janku Cigánikovú

Podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej prišlo Slovensko až o miliardu eur z eurofondov. Túto informáciu nám všetkým oznámila spolu so svojou straníckou kolegyňou Jankou Bitó Cigánikovou na včerajšej tlačovke.

Lucia Ďuriš Nicholsonová a Janka Bitó Cigániková (Zdroj : Facebook)

Reakcia podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej nenechala na seba dlho čakať. Tá nazvala europoslankyňu klamárkou, ktorá nepozná systém riadenia eurofondov. Vo svojej kritike zašla dokonca ešte ďalej a nechala sa počuť, že „nezmyselné útoky v koaliícii sú tu už niekoľko mesiacov, ale nikdy by mi nenapadlo, že to bude práve strana SAS, ktorá v tejto disciplíne predbehne aj doterajších šampiónov". Lucia však trvá na tom, že každé jedno slovo na TB bolo pravdivé. Všetky tieto informácie totiž podľa vlastných slov dostala z Európskej komisie. Ako šéfka výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti sa vraj snaží zachraňovať ľudí, ktorí sa jeden po druhom prepadávajú zo zlých podmienok až do chudoby.

Na sociálnych sietiach si obe poslankyne zlízli spŕšku kritiky od rozčúlených diskutérov, podľa viacerých z nich sa správajú ako opozícia vo vlastnej koalícii. Kritikou nešetrili ani R. Sulíka, hoci on osobne sa v tomto spore vôbec neangažoval. Niektorí ľudia veľmi rýchlo vyvodzujú unáhlené závery, a to bez toho, aby mali dostatok informácii. Ale keď neskôr zistia, že sa mýlili, len málokto z nich si dokáže priznať chybu a ospravedniť sa.

Na stranu Veroniky Remišovej sa „prekvapivo" postavil aj premiér Matovič. Podľa neho totiž obe dámy zo sasky eurofondom nerozumejú. Diplomatickejší postoj k tejto veci zaujal minister Milan Krajniak (ten zrejme na rozdiel od premiéra nedelí koaličných partnerov na viac či menej obľúbených) a k včerajšej tlačovke sa zatiaš nevyjadril. Jeho rezort však uvádza, že „napriek upozorneniam, že presuny z regionálneho do sociálneho fondu sú možné len do konca roka 2020, podpredsedníčka vlády opakovane realokácie odmietala s tým, že prepadnutie fin. prostriedkov z fondov nehrozí". Veroniky Remišovej sa zastal aj najznámejší „utajený svedok" na Slovensku, ktorý opäť nezostal nič dĺžny svojej povesti „nezaujatého" blogera a poriadne nabrýzgal na obe jej oponentky. Naopak poslanec NRSR Richard Raši dal za pravdu pani Nicholsonovej, rovnako ako aj bývalá podpredsedníčka SŠHR Zuzana Šubová, ktorá je presvedčená, že podpredsedíčka Remišová zavádza a nehovorí pravdu. Aj keď o tom, či nehovorí pravdu, by sa dalo polemizovať. Je celkom možné, že problematike sama dostatočne nerozumie.

Zdravý rozum nám hovorí, že predtým než k niečomu zaujmeme jasné stanovisko, treba si vypočuť obe strany. Aj keď pre objektivitu musím tiež spomenúť, že pred tým než obe dámy vystúpili na tlačovke, mali sa naozaj poradiť s vicepremiérkou vlastnej vlády. A nikto by im teraz nemohol nič vyčítať.

Hádam sa nakoniec dozvieme, kde je pravda.