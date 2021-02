Dvakrát sme testovali, a predsa máme najviac mŕtvych

Bohužiaľ, je to realita. Už o nás píšu aj zahraničné média. Tí z vás, ktorí sú „zbehlejší" v angličtine, si môžete pozrieť https://uk.news.yahoo.com/country-tested-whole-population-covid-highest-death-rate-world-185530921.html

Igor Matovič nechce pripustiť, že dvojnásobné celoplošné testovanie bolo úplne zbytočné. Podľa neho ide len o bludy, bez ohľadu na to, či to tvrdí nejaký odborník alebo Jano z Hornej dolnej. Svoju atómovú zbraň zase raz bráni pred všetkými „neprajníkmi" do krvi. Verejnosti predložil vo svojom statuse na facebooku graf, podľa ktorého plošné testovanie v októbri na mesiac zastavilo prudký nárast chorých. Podľa premiéra je za tisícky úmrtí naďalej zodpovedný minister hospodárstva, kvôli nevydarenému nákupu testov sa totiž v decembri neuskutočnili ďalšie tri kolá povinného testovania. Ďalší problém vidí premiér Matovič v tom že „ľudia verejne podporovali bludárov kričiacich po otváraní reštaurácii a tvrdiacich, že krivku pozitívnych sa netreba snažiť znižovať, lebo ona opäť narastie". S týmto posledným výrokom sa však nedá úplne súhlasiť, nakoľko napriek enormnej snahe „bludárov", reštaurácie nakoniec ostali zavreté.

Pozrime sa na to z iného uhla. Ľudia v ktorejkoľvek európskej krajine nie sú zďaleka tak dôslední ako Slováci, ktorí od vypuknutia prvej vlny nosia poctivo rúška, dezinfikujú si ruky a dodržiavajú rozostupy. Samozrejme, denne natrafíme aj na takzvané „čierne ovce", ktoré sa na nás natlačia v supermarkete a my musíme byť v tomto prípade ten múdrejší, ktorý ustúpi o krok dozadu. Stále však máme ako národ väčšiu disciplínu ako napríklad Angličania. Potvrdzujú to aj slovenskí občania žijúci v tejto krajine, ktorí sami vidia, že miestni sú v tomto oveľa viac ľahkomyselní. Pokiaľ viem, tak nosenie rúšok je v UK povinné iba v obchodoch (ak sa odvtedy niečo nezmenilo), školy takisto zavreli neskôr ako my. A napriek tomu sú teraz na tom lepšie ako Slovensko. Počas prvej vlny boli pre nás spolu s Talianskom odstrašujúcim príkladom, takto sme dopadnúť nechceli. Žiaľ, karta sa obrátila. Myslím, že nikto už neverí rozprávke, že keby sme boli v decembri vykonali ďalšie kolá plošného testovania, situácia by dnes bola iná. Takže sabotáž nákupu testov ako argument zrejme neobstojí.

Slovensko je jedinou krajinou na svete, kde sa uskutočnili dve kolá povinného celoplošného testovania. A napriek tomu nám tu hromadne zomierajú ľudia ako nikde inde. NIEKDE MUSÍ BYŤ CHYBA. Rešpekt ľudí sa totiž nedá vynútiť násilím. Mnohí vnímajú opatrenia vlády ako šikanovanie, vydieranie či likvidáciu podnikateľov. Chýba jednoducho lepšia komunikácia s verejnosťou.



Prečo v iných krajinách zabral tvrdý lockdown omnoho skôr? Možno ten náš len nebol dostatočne tvrdý. Premér má aj na toto svoju odpoveď. Prezident, vláda a opozícia vraj inde držia spolu. Pravda je však taká, že spolu u nás nedrží ani samotná koalícia, stačí si spomenúť na nedávne hádky medzi Jankou Cigánikovou a Marekom Krajčim ohľadne interupcii. Veci sú zrejme o niečo zložitejšie, ako ich vidí náš pán premiér. Ďalej si stačí spomenúť na mizerné kontroly na hraniciach. K tomu frustrácia ľudí, ktorí zažívajú existenčné problémy a z opatrení su už unavení. Lebo k zlepšeniu stále nedochádza..



Zachráni nás všetkých Sputnik?

Igor Matovič však prišiel aj s jedným vcelku rozumným nápadom. Podľa vedcov má ruská vakcína Sputnik takmer 92% účinnosť. V tejto situácii sa javí ako jediná rozumná možnosť pre nás všetkých. Možno má aj nejaké vedľakšie účinky ale momentálne nemáme na výber.