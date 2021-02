Milionármi vďaka ľudskej hlúposti?

Na facebooku mi dvakrát vyskočil sponzorovaný príspevok od Pavla Říhu. Nikdy predtým som o ňom nepočula a nechápala som, na základe čoho facebookový algoritmus vydedukoval, že by ma tento obsah mohol zaujímať.

Zo zvedavosti som si pozrela niekoľko jeho videí a bolo mi hneď jasné, čo je vo veci. Za posledných pár rokov sa v Čechách aj na Slovensku rozmohol takzvaný "motivačný biznis". Jeho guruovia dávajú ľuďom "zaručené rady" ako zbohatnúť a stať sa úspešnými v akejkoľvek oblasti. Oni sami majú pritom často dlhy alebo žijú v starých bytovkách, prípadne ide o skrachovaných podnikateľov. Aj keď pravdou je , že z mnohých z nich sa neskôr naozaj stanú solventní ľudia. Nie však kvôli tomu, žeby vytvorili niečo prevratné ale vďaka zúfalým ľuďom, ktorí sú ochotní zaplatiť niekedy až 90,000 CZK za pochybný seminár. Bolo by zaujímavé vidieť nejaké štatistiky úspešnosti, koľkí z týchto ľudí, ktorí absolvovali takýto seminár, aj reálne zbohatli. Stanú sa z rómov žijúcich v chatrčiach úspešní biznismeni? Keď nikdy poriadne nechodili do školy a nemajú ani poriadne zázemie? Bez pomoci druhých asi ťažko. Podobné metódy využivajú niekedy aj takzvaní šmejdi, ktorí zneužívajú bezbrannosťa neinformovanosť dôchodcov a prinútili ich takto kúpiť svoje niekoľkonásobne predražené hrnce.

A čo ak sa niekto z nich vôbec odváži "reklamovať" poskytnutú službu? Predpokladám, že odpoveďou bude, že chyba je vo vás, lebo nie ste dostatočne zanietení pre úspech, prípadne ste nepochopili správne ich odkaz. -:)



Pravdou však je, že keď začnete čo len trocha pochybovať o ich "geniálnych radách". nie ste viac ich cieľová skupina. Vyhľadávajú totiž ľudí bez kritického myslenia, ktorí im nebudú klásť nepríjemné otázky. Nie som síce expert na to, ako sa stať bohatým ale zdravý rozum mi hovorí, že sa tak stane vtedy, keď ponúkneme trhu skutočne dobrý produkt prípadne službu, za ktoré sú ľudia ochotní zaplatiť. Vo svojom okolí poznám viacerých ľudí, ktorí sú úspešnými podnikateľmi ale nikto z nich nevyužíva podobné služby. Väčšina z nich svoje know how chráni, nezverejňuje ho len tak.

Niekto mi môže oponovať, že na týchto školeniach sa dozviete aj užitočné veci, napríklad naučiť sa mať rád samého seba či prekonať vlastný strach. Osobne som však presvedčená, že v tomto ľuďom môže lepšie pomôcť dobrý psychológ. Dostanú tak kvalifikovanú radu priamo od odborníka a nemusí ich to ani nič stáť. Alebo to človek zvládne aj sám.



Pred pár rokmi na internete ponúkal svoje "služby" istý pán z Bratislavy, ktorý o sebe vyhlasoval, že "lieči" aj rakovinu. Mal aj pacientov, ktorým lekári nedávali žiadnu nádej. Podľa jeho vlastných slov komunikoval s archanjelmi a tak ľuďom vlastne "pomáhal". Človek by sa nad jeho slovami aj zasmial, keby to zároveň nebolo také smutné... Samozrejme, za svoj "výkon" si nechal aj slušne zaplatiť.

Každý sa však musí nejako živiť. A kým bude dostatok neinformovaných ľudí, ktorí sú ochotní platiť, bude sa dariť aj novodobým šmejdom. Pretože oni vlastne nerobia nič nelegálne. Hoci ich činnosť je na hrane morálky...