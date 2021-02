Anna Belousovová odkazuje Slovákom: „nevolajte Matoviča Matelko."

Bývalá podpredsedníčka SNS Anna Belousovová je rázna žena. Svoje o tom vie aj súčasný premiér Igor Matovič, ktorý od nej svojho času schytal jednu výchovnú.

Názory na súčasné dianie

Hoci pani Anna už v politike dlhšie nepôsobí, k dianiu v krajine sa pravidelne vyjadruje. Nedávno zverejnila na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti prosbu, v ktorej vyzvala svojich fanúšikov, aby Matoviča viac nenazývali Matelkom. Matelko bola podľa nej relácia pre deti s milou postavičkou Drobčekom - Matelkom. Matovič je zas podľa jej vlastných slov z celkom iného žánru. Tak niekde medzi trilerom a hororom. Premiéra ďalej zkritizovala za niečo, čo vidíme všetci. Že nie je schopný prijať zodpovednosť za vyše 6,000 mŕtvych ale vinu zase raz hľadá vo všetkých naokolo. Tentokrát si to zlízli vedci, ktorí vraj riadia našu krajinu. Keď ju riadil počas prvej vlny ON, boli sme podľa neho najlepší na svete. Najvyššieho muža krajiny nazvala „nechutným, sebastredným, arogantným a cynickým sociopatom, ktorý okrem seba nemá rád nikoho". Ďalej si podala celú Matovičovu vládu. „Vypadnite už konečne do čerta! Včera bolo neskoro. Všetko ste pokašľali." Poukázala tiež na fakt, že ministri sa zotavujú z covidu pomocou lieku, ktorý je pre väčšinu obyčajných ľudí nedostupný. Bývalá politička sa tiež vyjadrila k nedávnemu úmrtiu poslanca NR SR Ľubomíra Petráka, ako aj k tretiemu výročiu brutálnej vraždy Jána A Martiny. Obe tragické udalosti boli podľa jej slov zneužité ne politické boje. Nitku nenechala suchú ani na podpredsedníčke Remišovej či ministrovi zdravotníctva Krajčim. Pani Belousovová je presvedčená, že ministerstvo zdravotníctva by malo zadovážiť vakcínu Sputnik aj bez súhlasu vlády. Argumentuje tým, že práve táto vakcína môže pomôže zachrániť životy a zdravie občanov SR.

Facka kvôli „Anči"

Všetci si pamätáme humornú príhodu priamo z rokovacej sály Národnej rady. Vtedy poslanec Matovič nazval prvú dámu SNS v jednom zo svojich článkov „Ančou" a tá si to s ním vyjasnila „ručne stručne". Býva zvykom že, tam kde sa dvaja bijú, tretí sa dobre baví. A Richard Sulík sa na celom incidente naozaj zabával.

Kauza Gorila bude zametená pod koberec

Expolitička Belousovová neskrýva svoju nespokojnosť nad zvolením Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora. Obáva sa, že napríklad kauza Gorila bude zametená pod koberec. Či sa tak naozaj stane, uvidíme v najbližšom čase.



Hrobár SNS Andrej Danko a Slota zodpovedný za zločiny

Predsedu SNS Andreja Danka označila za človeka, ktorý podrazil viacerých ľudí. Najnovšie sa vraj snaží dostať do priazne premiéra, aby si zabezpečil beztrestnosť vo viacerých kauzách spojených s SNS. Aspoň taký dojem z celej situácie nadobudla expolitička. Bývalý predseda Ján Slota by mal ísť podľa nej do basy za organizáciu zločinov nominantov SNS. On je vraj zodpovedný za to, že SNS sa na slovenskej politickej scéne stala symbolom korupcie a kšeftárstva. Nástenkový tender, emisie a ďalšie kauzy, za ktoré už sedia vo výkone trestu dvaja bývalí ministri,sú podľa bývalej prvej dámy SNS dielom práve Jána Slotu.



