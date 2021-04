Geniálny Jaromír Hanzlík už prekročil sedemdesiatku

Mám rada staršie české filmy. Majú v sebe niečo, čo mnohým novodobým filmom a seriálom chýba. A pokiaľ sa v nich objaví talentovaný Jarda Hanzlík, viem, že o zábavu či napätie bude postarané.

Nasledovné filmy a seriály patria medzi moje obľúbené klenoty československej kinematografie. Človeka pri ich pozeraní pochytí taká zvláštna nostalgia, keď sa prostredníctvom televíznej obrazovky presunie o niekoľko desaťročí späť. Do dobý nedávno minulej, kedy banány a mandarinky boli nedostatkovým tovarom. A kedy, čuduj sa svete, ľudia dokázali prežiť aj bez moderných digitálnych vymožeností. V seriáli Sanitka nikde nevidíme, že by lekári pražskej záchrannej služby sledovali Netflix, hrali hry na tablete, či používali mobily. Napriek tomu táto generácia dokázala bez ujmy prežiť a mnohí z nich dokonca úspešne vyštudovali. Nemali ten luxus, že si informácie jednoducho našli za pár sekúnd na googli. Keď sa chceli niečo dozvedieť, museli ísť do knižnice.

Sanitka

Riaditeľ záchrannej služby Vojtech Jandera zasahuje spolu so svojim tímom tam, kde je to potrebné. Počas svojich výjazdov oživujú topiacich, zachráňujú samovrahov, či dokonca pomáhajú pri leteckej havárii pri Suchdole. Doktor Jandera je podľa svojich nadriadených komplikovaný človek, počas výkonu služby sa totiž niekoľkokrát dostal do konfliktu s nadriadenými či kolegami. Je to rebel so srdcom na správnom mieste. Nemal napríklad problém vynadať primárovi, ktorý odmietol poskytnúť pacientovi lôžko na svojom oddelení a svojim konaním ho tak ohrozil na živote.

Seriál zachytáva aj početné okamihy z Janderovho súkromného života, široký priestor je venovaný jeho vzťahu s pacientkou Eliškou, ktorá sa neskôr stane doktorovou manželkou. Osudy niektorých protagonistov však končia bohužiaľ tragicky. Napríklad milovník žien doktor Skalka podľahne smrteľnej chorobe, s neľahkým osudom sa musí popasovať aj Janderov otec, ktorému zomiera jeho milovaná družka.





Jak utopit Dr. Mráčka aneb konec vodníku v Čechách

Vodníci v Čechách postupne vymierajú. Ostalo ich už iba sedem. Aj tým však hrozí zánik, najmä potom, čo má byť ich domček na brehu Vltavy zbúraný. Jedinou možnosťou ako tejto skaze predísť, je zbaviť sa bytového referenta doktora Mráčka, ktorý má ich prípad na starosti. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa vodníkom z Vltavy nakoniec podarí doktora Mráčka utopiť. Všetko by šlo podľa plánu, keby sa do toho nezaangažovala zaľúbená vodníčka Jana.

Léto s kovbojem

Ďalšia skvelá komédia z prostredia českého vidieka. Hlavnou hrdinkou je mladá psychologička Doubravka, ktorá trávi leto na chate spolu so svojim priateľom Bobom. Ten študuje (nie veľmi úspešne) medicínu a kým on trávi hodiny nad skriptami, jeho vyvolená sa pri jazere zoznámi so sympatickým Honzom.

"Ja znám všechny krávy v okolí, ale Vás jsem tady ještě neviděl", povedal kovboj Honza Doubravke (Daniela Kollařová). Túto legendárnu hlášku si pamätá snaď každý divák. Aj ked je Honza jednoduchý dedinský chlapec, mladú psychologičku si získal svojou bezprostrednosťou a pozitívnym prístupom k životu. Je pravým opakom jej snúbenca Boba, ktorý je vo filme vykreslený ako sebecký slaboch. Aj keď sa príbeh končí happyendom, pravdou zostáva, že v reálnom živote iskra medzi Jaromírou Hanzlíkom a jeho filmovou partnerkou Danielou Kollařovou, nikdy nepreskočila.



Bláha a Vrchlická

Tento príbeh je o dvoch stratených ľudoch, ktorí sa zhodou okolností dajú dokopy. Telefonistka Vrchlická, túži po dietati, aby "mala komu umrieť". Ako otca svojho dieťaťa si vybrala práve Blahu, ktorý pracuje na železničnej stanici. A načo vlastne chodiť okolo horúcej kaše? "Uděláte mi dítě?", pýta sa osamelá telefonistka železničiara Bláhu. Ten je najprv jej priamym návrhom trochu zaskočený ale nakoniec súhlasí.

V živote častokrát posudzujeme ľudí podľa vzhľadu, gestikulácie či oblečenia. A práve tento silný príbeh nás donúti svoj postoj prehodnotiť.



Postřižiny

Tento film sa odohráva počas obdobia prvej republiky. Hlavnou hrdinkou je krásna Mariša (Magda Vašáryová), ktorá si vie užívať život. Spolu s ukričaným strýkom Pepinom sa oddávajú (pre niekoho možno detinským) hrám. To sa nestretne s pochopením u jej manžela Francina, ktorý obidvoch aktérov pošle hrať sa "na komín". Tí to ale pochopia doslova a o pár minút sa už na všetkých dívajú zhora. Všetci v pivovare sú z tejto situácie vystresovaní, zatiaľ čo oni dvaja si to užívajú. Na miesto sú dokonca privolaní doboví hasiči...

