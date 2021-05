Príde väčšina ľudí o prácu?

Automatizácia sa už uplatňuje v širokej škále sfér. Napríklad pri návšteve supermarketu mnohí oceníme rýchle samoobslužné pokladne, ktoré nám šetria drahocenný čas.

Roboti nepapuľujú

Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti bude veľká časť súčasných pracovných pozícii nahradená robotmi, príp. inteligentným softvérom. Dôvod je jednoduchý. Aj ten najschopnejší pracovník je len človek z mäsa a kostí, a teda môže spraviť chybu. Podľa odborníkov dnes dokáže moderný softvér spracovať a analyzovať dáta s veľkou presnosťou, čo predčí akéhokoľvek dátového analytika. Samotné náklady na prevádzku robotických systémov sú pomerne nízke, pričom spoločnosti nemusia viac platiť zamestnancov. Nespornou výhodou je aj to, že robot sa so „svojim" manažérom nikdy nepoháda, nepodlieha výkyvom nálady a k tomu všetkému nemá žiadne biologické potreby. No kto by nechcel takého zamestnanca?

Aj na Slovensku už existujú firmy, ktoré zamestnali na svojich oddeleniach robota. Napríklad s nástupom nového zamestnanca treba vykonať množstvo repetitívnych úkonov, ktoré by bežnému personalistovi trvali aj pol hodiny. Automatický softvér už za nás dokáže kontrolovať emaily, prehľadávať weby, či triediť dáta. Robotika sa vo veľkom využíva aj v chirurgii. Roboti tak nielenže asistujú pri operáciach, ale ich aj priamo vykonávajú. Samotný chirurg pritom vykonáva nad robotom dohľad. To, či nám onedlho bude aj v parlamente sedieť „150" robotov, ponechám na fantázii každého čitateľa. Možno sa nakoniec dočkáme a v rokovacej sále to bude vyzerať ako vo filme „Číslo 5 žije".

V Banskej Bystrici operuje robot (Slovenka)



Automatizácia znamená pokrok

Dá sá povedať, že automatizácia je výborná vec. Pomáha firmám zlepšovať procesy, znižovať náklady a maximalizovať zisk. Mnohí si zrejme položíme otázku, či aj nám nejaký robot „ukradne" flek. Dobrou správou je, že to tak nemusí fungovať. Je síce pravda, že mnohé povolania (najmä manuálne) zrejme čoskoro zaniknú. Na druhej strane sa však dá očakávať, že v blízkej budúcnosti bude čoraz väčší dopyt po IT odborníkoch, či dátových analytikoch. Veď niekto bude musieť tie roboty aj naprogramovať. Ak pracujete napríklad v bankovom sektore, kde je digitalizácia už dlhodobo výrazným trendom, stále máte možnosť rekvalifikácie. Vo výhode budú zamestnanci, ktorí sa dokážu prispôsobíť zmenám na trhu práce a sú ochotní učiť sa nové veci. Aj keď zrejme budú musieť prekročíť svoju komfortnú zónu.



Odborníci zostanú nenahraditeľní

Osobne si myslím, že napríklad lekári majú v našej spoločnosti svoje poslanie a ich prácu nedokáže úplne nahradiť žiaden počítač či stroj. Takisto vrcholoví športovci, Slovensko predsa už desaťročia žije hokejom a nič na tom nezmení ani technologický pokrok. Po športe tu bude vždy dopyt.