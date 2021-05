Ktoré rodiny majú nárok na 333 eur?

Rodiny v hmotnej núdzi majú dostať 333 eur na dieťa. Informoval o tom premiér Eduard Heger. Je to dobré či zlé? Zrejme ako pre koho. Skúsme na chvíľu zabudnúť na stranícku politiku a pozrieť sa na to očami rodičov.

Online učenie tiež niečo stojí. Sú rodičia, ktorí majú viacero detí a možno kvôli kríze museli nakúpiť dodatočné počítače či notebooky. Aj keď nespadajú do hmotnej núdze, pomoc vo forme jednorázového príspevku by sa im zišla. Ok, možno nie Borisovi Kollárovi. Ale predpokladám, že väčšina slovenských rodín zarába podstatne menej ako dotyčný pán.



Tiež nie som za to, aby sa hromadne a bezdôvodne rozdávali peniaze zo štátneho rozpočtu. A ako sa tu už zmienil iný bloger, súhlasím s tým, že netreba ľuďom rozdávať ryby zadarmo, ale radšej im darovať udice . Zároveň si však myslím, že koronakríza toho dosť veľa zmenila a mnohí rodičia tak boli nútení zostať doma.

Pod hmotnú núdzu spadajú spravidla tie rodiny, ktoré už poberajú nejaké dávky. Samozrejme, existujú aj výnimky a v tejto kategórii sa môže ocitnúť aj rodina, ktorej nejaký člen prišiel náhle o prácu. Každopádne takéto rozhodnutie vlády možno vnímať ako diskriminačné. Buď majú príspevok dostať všetky rodiny alebo žiadne. Je jasné, že rozpočtové zdroje sú obmedzené a netreba nimi zbytočne plytvať. Ale na druhej strane, keď sa našlo dostatok financií na celoplošné testovanie, možno by sa našlo aj na iné...



Tiež ma zaujal názor, že slobodné matky sa do problematickej situácie dostali samé a majú niesť za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Áno, každý sme si tvorcom svojho šťastia, ale úprimne... Kto z nás nikdy v živote neurobil rozhodnutie, ktoré neskôr oľutoval? A nie každá žena stretne muža, ktorý je starostlivý a zodpovedný. Aj keď každá po takom zrejme túží. Treba oceniť ženy, ktoré sa rozhodli nepodstúpiť interupciu a napriek ťažkostiam svoje deti vychovávajú najlepšie ako vedia.