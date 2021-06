Čím sa vlastne previnil Mikulec?

Posledných pár dní je hlavnou témou v parlamente odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Rovnako ako v prípade Márie Kolíkovej, aj jeho odvolávanie iniciovala strana Smer SD.

Nebudem tu hodnotiť prácu súčasného ministra vnútra, to prenechám kompetentnejším (tým nemyslím R. Fica). Faktom však zostáva, že Roman Mikulec obvinenia z rodinkárstva odmieta a svoju nevinu vie údajne preukázať aj oslobodzujúcim rozsudkom. To zatiaľ nemôžu o sebe povedať obvinení v nedávno medializovaných kauzách ako Judáš, Božie mlyny, Očistec a Mýtnik. Predseda Smeru má v tom ale jasno už teraz a je presvedčený, že sú to všetko nevinní ľudia, ktorí sa stali obeťou politických čistiek. A podiel viny má na tom vraj aj samotný Mikulec.

Prečo Robertovi Ficovi tak leží v žalúdku minister vnútra Mikulec, rovnako ako aj Mária Kolíková? Áno, nevlastná sestra Kolíkovej bola odsúdená za spreneveru, ale dá sa to napríklad porovnávať so situáciou na ministerstve spravodlivosti, kedy najznámejšia štátna tajomníčka za úplatky vybavovala rozsudky? To asi úplne nie... A ak má bývalý trojnásobný premiér naozaj „hodnoverné dôkazy" o činnosti organizovanej skupiny na ministerstve, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Nech všetky podozrenia poriadne prešetria.

Vyzerá to tak, že R. Fico našiel svojho verného spojenca aspoň v ĽSNS a niektorých poslancoch Sme rodina. V prípade tých druhých je takáto reakcia z ich strany pochopiteľná, keďže rovnako ako Smer, aj oni majú záujem na skrátení kolúznej väzby. Ale o čo ide ĽSNS? Nikto presne nevie, čo sa odohráva v hlavách zelených chlapcov. Zrejme je pre nich prijateľnejšie podporiť opozíciu, ktorej sú súčasťou. Najmä keď s Oľano sú stále na nože. Mikulec naopak získal podporu od Richarda Sulíka, podľa ktorého minister svoj rezort zvláda. Postoj lídra SAS pritom nezmenili ani spochybňujúce dokumenty prezentované Robertom Ficom.

V každom prípade, popularita R. Fica za posledné mesiace enormne vzrástla a svoju zásluhu má na tom práve samotný Igor Matovič. Mnohí ľudia nadobudli dojem, že nikto nemôže byť horší ako sebestredný vzťahovačný Igor. Veľkej obľube sa teší aj Ľuboš Blaha, ktorý si získal ľudí aj vďaka svojmu negatívnemu postoju k očkovaniu a opatreniam vlády. Takto zmanipulovaní ľudia si potom nedajú námahu, aby zistili, ako to s tým Mikulcom skutočne bolo. Najmä, keď im je politik nesympatický. Veria tomu, čo povie ich vodca. Veď ten je predsa rozhľadený a má dobrý úsudok. A čím viac takýchto ľudí bude, tým lepšie pre niektorých politikov.



