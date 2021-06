Ako vytrieť s oponentom podlahu. Robert Kaliňák to evidentne vie

Nie je jednoduché viesť odborný rozhovor so starými politickými harcovníkmi. Keďže sú v politike už nejaký ten piatok, okrem mnohých iných vecí sa za tú dobu naučili, že je v poriadku si tú pravdu občas trošku poohýbať.

A teraz tú o červenej čiapočke, pán moderátor

Keď moderátor začne klásť nepríjemné otázky, skúsený politický KALIber vie, ako v rámci pudu sebazáchovy odviesť pozornosť žiadaným SMERom. Tam kde nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Veľmi rýchlo sa tak chopí vedenia rozhovoru a preberá štafetu. A dostane svojho oponenta presne tam, kde ho chce mať. Ale nemožno sa mu vôbec čudovať. Keby sa aj v nejakej pivnici „náhodou" niekedy ocitol, tak Šimon Žďárský a Zuzana Hanzel Kovačič by boli zrejme tými poslednými, ktorým by sa bývalý minister vnútra so svojim tajomstvom zveril.

Hovorí sa, že kvalitná komunikácia je základom úspechu každého politika. Častokrát nie je pre diváka dôležitý ani tak samotný obsah, ako forma komunikácie. Charizmatický politik má svoje emócie pevne pod kontrolou a dokáže vyvolať dojem, že má záujem práve o vás.

„Hovorí sa, že politik nemá odpovedať moderátorovi na otázku ale povedať čo chce. V tomto prípade ale urobím výnimku a odpoviem vám" : vypočul si od hosťa moderátor. Nuž, pán Kaliňák to dal na PÁNA. Drzý moderátor mu neustále kladie hlúpe otázky, ale on s ním má božskú trpezlivosť...



Daniel Lipšic má podľa R. Kaliňáka pravdu

„Daniel Lipšic má v jednej veci pravdu, že klbko sa rozpletá a vedie to k najvyšším miestam, presne k nemu. Takže má pravdu. A v tomto smere všetky dôkazy smerujú k nemu". Kaliňák ďalej pokračuje: „Ja si myslím, že jeho stopy a odtlačky môžete poznať po celých dvanásť mesiacov. Všade bol, všetko videl, od všetkého má kľúče, všetko zažil tri krát".

Musí sa uznať, že Kaliňák je naozaj majstrom komunikácie a málokto na neho stačí. Okrem toho vie skvele odhadnúť slabé miesto súpera a obrátiť kritiku proti útočníkovi. Dobrou správou však je, že na tento level sa dá postupne „dozrieť". Možno sa to mladučkému moderátorovi nakoniec podarí, keď „vyspovedá" viacerých takýchto harcovníkov a niečo od každého z nich pochytí.

Držím palce!

video //www.youtube.com/embed/z6G5Br297YQ