Kto sa snažil o diskreditáciu Andreja Kisku?

V poslednej dobe sa všade a stále hovorí o údajnej skupinke ovplyvňujúcej vyšetrovania korupčných kaúz. Podľa slov opozičných politikov je táto skupina schopná odkrágľovať koho chce.

Vyzerá to tak, že politici, ktorí na tieto veci najviac upozorňujú, neboli vlastne ďaleko od pravdy. Pár rokov dozadu sa naozaj diali na Úrade vlády veci, ktoré teraz postupne vychádzajú na povrch. A išlo zrejme aj o spomínanú likvidáciu politických oponentov. Len s tým rozdielom, že sa to dialo na opačnej strane...

Stretnutie podľa kajúcnika Františka Imreczeho organizoval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a jeho cieľom mala byť diskreditácia vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. Hm, toľko bolo tlačoviek ohľadne stretnutia najvyšších ústavných činiteľov v priestoroch SIS a následných špekulácií, čo sa tam asi tak preberalo... Rovnaký meter by však mal platiť na každého, a tak by sa bývalý expremiér mohol vyjadriť k inému obdobnému stretnutiu vysokých štátnych funkcionárov, ktoré sa malo uskutočniť v jeho vlastnej kancelárií.

Premiér by nemal žiadnym spôsobom zasahovať do vyšetrovania OČTK. V opačnom prípade sa môže jednať o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pravdou však je, že Robert Fico výpovede kajúcnikov pravidelne spochybňuje. Lenže v neprospech strany SMER vypovedá nielen samotný Imrecze, ale aj bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. „Konkrétne mi bolo z jeho strany viackrát povedané, že Kisku je potrebné obviniť a urobiť pre to maximum,“ spomína si na zadané úlohy od Gašpara obvinený Slobodník. O cielenej diskreditácii exprezidenta Kisku svedčil aj bývalý šéf kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó.

V médiách bol Andrej Kiska často označovaný ako „zlodej pozemkov", „daňový podvodník" či „úžerník". Opoziční politici, ktorí sa tak radi oháňajú prezumpciou neviny, tam kde im to vyhovuje, v tomto prípade radšej mlčali. Prečo? Zrejme preto, lebo im to vyhovovalo... Kvôli zdravotným problémom sa bývalý prezident nakoniec úplne stiahol z politiky.



Nech už má každý z nás názor na Andreja Kisku aký chce, minimálne jedna zásluha sa mu nedá uprieť. Vďaka nemu sa Robert Fico nestal prezidentom, ani predsedom Ústavného súdu. A ústavnými sudcami sa vďaka Kiskovi nestali aj niektorí ďalší ľudia. Možno aj preto sa v očiach veľkého šéfa nadobro odpísal. Rovnako ako Lipšic, Kolíková, Mazák či Mikulec...



A dostali sme sa na najvyššie poschodie... Možno... Ak sa niekomu medzitým nepodarí vyvolať predčasné voľby.

