Chce Igor Matovič stiahnúť voličov Smeru a ĽSNS na svoju stranu?

Správanie Igora Matoviča je niekedy nevyspytateľné. Jeho sympatizanti by očakávali, že dnes otvorí fľašu šampanského a bude oslavovať. Aj vďaka mnohým jeho prešľapom nám totiž predčasné voľby nehrozia.

Namiesto toho však v priamom prenose zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Ocitol sa tak v jednom košiari s Andrejom Dankom, Robertom Ficom či Ľubošom Blahom. Ani jeden z dotyčných pánov totiž Zuzanu Čaputovú nemusí. Aj keď sa vynára otázka, prečo sa expremiér k aktivitám prezidentky nevyjadril v momente, ako podala návrh na Ústavný súd. Ale až teraz, keď už je rozhodnuté a vie, že predčasné voľby určite nebudú...



„​​​​​Podpisy zbierali ľudia, ktorými jej majestát v skutočnosti pohŕda, tak ich o právo vyjadriť sa, okradla. Podlé a zákerné. Pľuvanec do očí 600 tisíc ľuďom," neskrýval svoj hnev minister financií.

Neviem posúdiť, či prezidentka naozaj pohŕda ľuďmi, ktorí podpísali referendové hárky. S určitosťou však viem, že hromadná väčšina týchto ľudí pohŕda samotným Igorom Matovičom. Veď prečo by inak chceli položiť jeho vlastnú vládu. Teraz, keď sa vecí výrazne posúvajú vpred a NAKA sa pomaly dostáva na najvyššie poschodie, bývalý premiér zacítil svoju šancu. Veď získať na svoju stranu početnú skupinu podporujúcu antisystém, môže znieť veľmi lákavo. Najmä keď nie je isté, či niektorí lídri opozičných strán budú do budúcich volieb ešte na slobode... Keď dôjde k najhoršiemu, ku komu potom prejdú ich verní voliči? Predpokladám, že strany ako SAS, Za ľudí či PS to zrejme nebudú. Skôr prichádzajú do úvahy možnosti ako Vlasť, Sme Rodina, možno aj Oľano... Teda Matovičov zámer nie je úplne nereálny. Problémom však je, že na získanie dôvery podporovateľov antisystému to zrejme nebude stačiť.



Strany ako Hlas/Smer majú svoju stálu základňu voličov, ktorí od nich neodídu, nech sa deje čokoľvek. Títo ľudia neveria mainstreamovým médiám ako Denník N či Aktuality. Dovolím si povedať, že aj keby dvadsať kajúcnikov svedčilo proti ich vodcovi, budú to vnímať ako politickú objednávku. Samozrejme stále existuje prezumpcia neviny a tú treba rešpektovať. Aj keď každý z nás má nejakú intuíciu a tuší, kde je ozajstná pravda... Ja sama som verila, že Peter Pellegrini je v mnohom iný ako Robert Fico. Žiaľ (najmä) udalosti posledných mesiacov ma presvedčili, že pravda je niekde inde. Na konci použijem výrok ministra obrany J. Ňaďa, s ktorým sa plne stotožňujem : „Čo sa porozprávalo o Smere a jeho odnoži, to sú také príbehy, že keď len polovica sa ukáže byť pravdou, tak tí ľudia skončia na veľmi dlho vo väzení,”



V prípade, že by sa referendum bolo uskutočnilo a samozrejme, bolo aj úspešné, je takmer isté, že víťazom volieb by sa stala strana Hlas. Aj keď SASka ako najsilnejšia koaličná strana získava pomerne slušné čísla v predvolebných prieskumoch, nikdy to nie je toľko, žeby mohli reálne zostavovať vládu. Jediný, kto zatiaľ dokázal poraziť Fica, bol práve Matovič. Či sa to niekomu páči alebo nie... Pretože toto je typ politika, ktorý väčšine národa imponuje.

Igor Matovič