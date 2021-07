Je rodičovstvo jediným zmyslom života?

Pre mnohých ľudí určite áno. Asi je to tak aj správne, lebo inak by ľudský rod už dávno vymrel. Ale čo ak niekto z nejakého dôvodu deti mať nechce alebo nemôže?

V dnešnej dobe sa to stáva čoraz častejšie. Nejde iba o to priviesť dieťa na svet, ale ho aj primerane zabezpečiť. Každé dieťa to má totiž na prahu dospelosti jednoduchšie, keď mu rodičia aj niečo zanechajú. V dnešnej dobe sa každý musí obracať viac ako kedykoľvek predtým, veď len kvôli kúpe bytu sa mnohí zadĺžia až do staroby.



Počas môjho profesionálneho pôsobenia v UK som poznala viaceré páry, ktoré deti nemali a napriek tomu žili šťastný a spokojný život. Všetko je to aj o vnútornom nastavení jednotlivca. Nebudú sa sústrediť na niečo, čo nemajú ale naopak, svoju energiu investujú do užitočných vecí, ktoré im možno aj robia radosť.

A takýto človek potom vyžaruje aj celkovú spokojnosť a iní ľudia sa cítia v jeho / jej spoločnosti príjemne. Chcem tým povedať, že šťastný život môžete prežiť ako s deťmi, tak aj bez nich. Mnohé známe ženy si splnili svoj sen mať dieťa až po štyridsiatke, stačí si spomenúť na Moniku Beňovú či Adrianu Sklenaříkovú. Tieto dámy nenariekajú nad tým, že im pribúdajú roky a vrásky, ale snažia sa žiť svoj život naplno.

Rodič prežíva so svojim dieťaťom všetko dobré aj zlé. Veľmi nepríjemnou skúsenosťou musí byť pre každého rodiča, keď jeho dieťa nie je zdravé. Alebo keď napríklad skĺzne na šikmú plochu... Veď aj taký Marián Kočner je niečí syn... Alebo Monika Jankovská...



Mojou osobnou túžbou je mať jedno dieťa. Samozrejme, treba rátať aj s možnosťou, že sa to nepodarí.

Veď hovorí sa, že to, čo sa má stať, sa aj stane.