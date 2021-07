V Rusku by ste dostali obuškom po hlave, pán Blaha

A možno by policajti proti Vám tiež použili slzotvorný plyn či elektrošokové pištole. Vo Vami idealizovanej zemi sa s protestantmi rozhodne nebabrú.

S Kotlebom na večné časy a nikdy inak! (Facebook)

Žiaľ, vakcínu proti debilite ešte nikto nevymyslel. Aj keď mnohým Slovákom vy sa určite zišla. Vedia tí ľudia proti čomu vôbec protestujú? Financuje ich niekto? Každopádne, pán Blaha by mal byť opatrný, pretože nejaký voličský elektorát budú potrebovať aj po tretej vlne.



Pamätám si ako nám jeden profesor na prednáške vravieval, že „najväčšou chybou demokracie je rovnosť volebného práva. Teda to, že každý občan má jeden hlas a všetky hlasy majú rovnakú váhu a platnosť. Predpokladám, že tí istí ľudia, ktorí sú dnes pred parlamentom, budú v septembri vykrikovať, že sa všetko zatvára a v nemocniciach zomierajú ľudia. A koho obvinia? Samozrejme vládu. Celkom by ma zaujímalo, kto bude brať na zodpovednosť ľudí ako Kamenický, Blaha, Harabín či Kotleba. Že opakovane zneužívajú hlbokú nevedomosť a nevzdelanosť slovenského národa.

Prečo ľudia odmietajú veriť tomu, čo povedia uznávané vedecké kapacity ale radšej dôverujú „informáciám", ktoré našli na bádateľovi? Názory odborníkov sú zosmiešňované, niektorým sa dokonca vyhrážajú smrťou. Kde sa stala chyba? V našom školskom systéme, ktorý dostatočne nevzdeláva ľudí alebo možno v rodinách? Sloboda je určite dôležitá, len niekto zabúda, že tá naša sa končí tam, kde začína sloboda niekoho iného.



Viem pochopiť, keď sa niekto bojí dať zaočkovať kvôli možným vedľajším účinkom vakcinácie. Aj keď na druhej strane, koľko ľudí na slovensku zomrelo po aplikácií vakcíny? Na samotný covid pritom doplatilo životom oveľa viac ľudí. Mnohí antivaxeri veria tomu, že všetci zaočkovaní budú postupne umierať. Ak sa tak naozaj stane, v praxi to znamená, že nažive ostanete len vy... V spoločnosti množstva dezolátov sa tak v apokalyptickom svete rozhodne nudiť nebudete.... Ďalší dôvod, prečo sa prihlásiť na očkovanie.



video //www.youtube.com/embed/kpQ50bh_iyg